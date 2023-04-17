ESKİŞEHİR-BAKAN DÖNMEZ: KARADENİZ GAZINI İLETİM HATTINA DOLDURMAYA BAŞLADIK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz2de bulunan doğal gazı karaya bağlamak için son hazırlıkların yapıldığını açıklayarak, "Dün gece itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattına, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattına doldurmaya başladık.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz2de bulunan doğal gazı karaya bağlamak için son hazırlıkların yapıldığını açıklayarak, "Dün gece itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattına, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattına doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde MHP'li yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gazın karaya bağlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son hazırlıkların Filyos'ta yapıldığını ve kendisinin de sık sık alana gittiğini anlatan Bakan Dönmez, "Dün ben Filyos'tdaydım. Sık sık alana gidip geliyoruz. Çalışmaları yerinde görmek için Dün gece itibariyle kuyularımızın başındaki vanayı açtık ve boru hattına, yani deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz iletim hattına doldurmaya başladık. Bu süre yaklaşık 30 saat olacak. İnşallah yarın bu saatlerde gaz karaya gelmiş olacak. Zaten Perşembe günü de hepinizin bildiği gibi bir törenle de bayram öncesi vatandaşımıza bu müjdeyi vermiş olacağız" şeklinde konuştu.