ESKİŞEHİR ATA'SINI ANDI

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde Eskişehir'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te hayat dururken, siren sesiyle birlikte vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Eskişehir'de 10 Kasım töreni, Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu. Tramvaylar ve araçlar da 2 dakika durduruldu. Saygı duruşunun ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törenlerin ardından Atatürk'ün kendi sesinden 10'uncu Yıl Nutku yayımlandı.