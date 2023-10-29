Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Eskişehir- Ankara karayolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara- Eskişehir karayolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış C. idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyona Hamidiye Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada 26 BT 894 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, karayolu ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali Budak ve eşi Havva Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü Satılmış C. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR