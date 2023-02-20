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Eskişehir adliyesinden 60 personel Adıyaman'a gitti

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Eskişehir adliyesinden 60 personel Adıyaman'a gitti

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan gönüllülük uygulaması ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ili kapsayan deprem bölgesinde adli hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlanması, yaraların sarılması adına yargı mensubu ve personelleri bölgeye gitmeye devam ediyor.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan gönüllülük uygulaması ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ili kapsayan deprem bölgesinde adli hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlanması, yaraların sarılması adına yargı mensubu ve personelleri bölgeye gitmeye devam ediyor.

Uygulama kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bürosunda görevli cumhuriyet savcıları ile birlikte adliye personelleri olmak üzere 60 kişi Adıyaman'da deprem suçları soruşturmaları ile ilgili yürütülen adli işlemlerde görevlendirildi.

Görevlendirilen cumhuriyet savcıları ve adliye personelleri Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın planlaması ile tahsis edilen askeri nakliye uçağı ile Adıyaman'a gitti.

Gönüllü personelleri uğurlayan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaptığı değerlendirmede, "Kardeş adliyemiz Elbistan'ın ardından bu kez de Adıyaman için ayağa kalktık. Gönüllü olan tüm arkadaşlarımıza bölgede kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun."

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Kaynak: AA / Güncel

Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Adıyaman Güncel Haberler

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