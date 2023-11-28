Eskişehir Açık Cezaevi Firarisi JADU ile Yakalandı

Eskişehir Açık Cezaevinden firar eden bir şahıs Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapay zeka destekli Jandarma Akıllı Devre Uygulaması (JADU) sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Saraydüzü-Fethibey köyü yol ayrımında 'Şok Yol Kontrol Uygulaması' yaptı. Uygulamada durdurulan bir araçta bulunan ve isminin O.K., olduğunu söyleyen bir şahıs yanında kimlik ve resmi bir belge olmadığını ayrıca T.C. kimlik numarasını da bilmediğini ifade etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen ekipler şüphelinin yapay zeka destekli Jandarma Akıllı Devre Uygulaması (JADU) üzerinden kimlik tespitini yaptı. Yapılan tespitte şahsın 2 ayrı suçtan 12) yıl 17 ay hapis cezası ile aranan ve ayrıca Eskişehir Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR