Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi

ESKİŞEHİR, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 199 üniversitedeki 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında, 5'inci kez Türkiye 1'incisi seçildi. Eskişehir'i Ankara, Antalya ve Çanakkale takip ederken, en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler sırasıyla; Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari oldu.

ÜNİAR kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmada 81 ilde, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 199 üniversitede eğitim gören 47 bin 682 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi. Ulaşım imkanları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda öğrencilerin cevaplarına göre belirlenen araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehir, 93 puanla Eskişehir seçildi. Araştırma sonuçlarına göre; 5'inci kez ilk sırada yer alan Eskişehir'in ardından üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler sıralamasında Ankara, Antalya, Çanakkale, Muğla, İstanbul, Aydın, Edirne ve Tekirdağ yer alırken, en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirler Ağrı, Bitlis, Uşak, Kars, Iğdır, Yozgat, Şırnak, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl ve Hakkari oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel