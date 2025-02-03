Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde İnceleme ve Açılış Törenleri

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) inceleme yaptı.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın açılışını gerçekleştiren heyet, Eskipazar Spor Kompleksinin temel atma törenine de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, OSB'nin iş arayanlara yönelik ciddi çözüm getireceğini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Keskinkılıç da Eskipazar OSB'nin Karabük'ün ikinci büyük sanayi hamlesinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı. OSB'de 73 yatırımcı bulunduğunu aktaran Keskinkılıç, altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Keskinkılıç, "Şehir genelinde birçok proje hayata geçecek ve Karabük, adeta şantiye alanına dönüşecek. Eskipazar OSB'de yıl sonuna kadar 500 kişilik, iki yıl içinde ise 3 bin kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Nihai olarak 6 bin gencimize burada iş imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Salt ise Eskipazar OSB'ye yapılan yatırımlardan bahsederek, OSB'nin gençler için büyük iş kapısı olacağını belirtti.

Eskipazar programları kapsamında heyet, çarşı esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.