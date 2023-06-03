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Eskipazar'da Sağanakta Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Güncel Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşanan sağanak yağış sonrası Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eskipazar'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğle saatlerinden itibaren devam eden yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Metrekareye 45 kilogram yağışın düştüğü Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde tarlaya giden 5 kişi yağış sonrası derenin taşması sonucu yaya köprüsünün yıkılmasıyla birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan Yeter Yılmaz, Emrullah Yılmaz, Sebahattin Doğan, Meliha Çalıova ve Mehmet Çalıova mahsur kaldıkları yerden AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskipazar Karabük İtfaiye AFAD Güncel Haberler

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