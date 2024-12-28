Eskipazar'da Kumar Oynayanlara Ceza

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Merkez mahallede bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M. hakkında işlem yapıldı.

Kumar oynayan 4 kişiye ise toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin liraya el konuldu.