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Eskil ilçesinde eTwinning projesiyle öğrenciler kültürel mirası öğreniyor

AA - Hacı Özkan - Güncel
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Eskil ilçesinde eTwinning projesiyle öğrenciler kültürel mirası öğreniyor

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Kökez İlkokulunda hazırlanan eTwinning projesiyle öğrenciler kültürel mirası öğreniyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Kökez İlkokulunda hazırlanan eTwinning projesiyle öğrenciler kültürel mirası öğreniyor.

Proje ile Kapadokya, Göbekli Tepe, Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Koleyzum ve Tac Mahal gibi tarihi ve kültürel mirası öğrenen öğrenciler ayrıca ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, proje sayesinde öğrencilerin dünya kültürel mirası hakkında detaylı bilgiye ulaştığını söyledi.

Köy okulunun böyle bir proje yürütmesini desteklendiği belirten Kılıçer, projede emeği geçen tüm öğretmen, idareci ve öğrencileri kutladığını kaydetti.

Proje yürütücüsü öğretmen Özgür Ercek ise kültürel mirasın, geçmiş kuşaklardan kalan ve korunarak gelecek nesillere aktarılan, evrensel değerlere sahip, insanlık tarihinin bir dönemini temsil eden tarihi değerler olduğunu anlattı.

Bu projede amaçlarının 4-11 yaş arası öğrencilerin evrensel kültürel mirasa farkındalığını artırmak olduğunu vurgulayan Ercek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Hacı Özkan - Güncel

Çin Seddi, Kapadokya, Hisarcık, Aksaray, Güncel, Haberler

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