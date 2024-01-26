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Eskil'deki Öğrenciler Köy Okullarına Spor Ekipmanları Yaptı

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlattığı projeyle köy okullarına spor ekipmanları hazırladı. Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise bu ekipmanları okullara monte etti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlattığı projeyle köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları hazırladı.

Projeye dahil olan Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen ekipmanları okullara götürerek yerine montaj yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, tüm köy okullarının bahçelerine kale, voleybol ve basketbol direklerinin monte edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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