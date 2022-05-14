Eskil Adalet Sarayı bahçesine ağaç dikildi - Haberler

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Eskil Adalet Sarayı bahçesine ağaç dikildi

AA - Hacı Özkan - Güncel
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Eskil Adalet Sarayı bahçesine ağaç dikildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yeni hizmete giren Eskil Adalet Sarayı bahçesine ağaç dikildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yeni hizmete giren Eskil Adalet Sarayı bahçesine ağaç dikildi.

Eskil Başsavcısı Alperen Mortepe ve beraberindekiler Adalet Sarayı bahçesine 300 fidan dikti.

Mortepe, AA muhabirine, 4 bin metrekarelik adalet sarayının yapımının tamamlandığını söyledi.

Çevre ve bahçe düzenlenmesi için ağaç dikme programı düzenlediklerini belirten Mortepe, şunları kaydetti:

"Adalet sarayının bahçesini yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için hakim ve savcı arkadaşlarımızla, jandarma, emniyet personellerimiz ve ilçe vatandaşlarıyla beraber yaklaşık 300 çeşit fidan diktik. Peygamber efendimiz, 'Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.' demiştir. Bizler de peygamber efendimizin bu sünnetine uyarak adliye sarayımızın bahçesine ağaçlandırma faaliyetinde bulunuyoruz. Bizlerin buradaki görev süresi belirli. Önemli olan ilçeye kalıcı güzel eserler bırakmak. Belki 20 yıl sonra çocuklarımızın gelip dinlenebileceği, gölgesinde oturabileceği bir bahçe sağlamak."

AA / Hacı Özkan - Güncel

Jandarma, Aksaray, Adalet, Savcı, Güncel, Haberler

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