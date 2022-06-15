Eski Zara Belediye Başkanı Galip Ergüt vefat etti Sivas'ın Zara ilçesinde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan avukat Galip Ergüt (64), vefat etti. Sivas'ın Zara ilçesinde 1999-2009 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan avukat Galip Ergüt (64), vefat etti. Uzun süredir Ankara'da tedavi gören Ergüt için Zara Belediye Başkanlığı binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Büyük bir insanı kaybettik. İlçemiz için çok büyük hizmetler yapan, ismini altın harflerle yazdırmış bir başkanımızı kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve camiamızın başı sağ olsun." dedi. Buradaki törenin ardından Zara Merkez Camisi avlusuna getirilen Ergüt'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Zara Yeni Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Kaymakam Meriç Dinçer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, avukatlar, belediye personeli ile muhtarlar katıldı. AA / İbrahim Özel - Güncel Galip Ergüt Ankara Sivas Güncel Haberler

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