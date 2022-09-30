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Eski Zambiya Devlet Başkanı Lungu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

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Eski Zambiya Devlet Başkanı Lungu, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek, bu konuda yargılanması için anayasal dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulundu.

Eski Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek, bu konuda yargılanması için anayasal dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulundu.

Ülkeyi 2015-2021 yılları arasında yöneten Lungu hakkında iktidarı döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla bir soruşturma yürütülüyor.

News Diggers'ın haberine göre, hakkındaki iddiaları şiddetle reddeden Lungu, Devlet Başkanı Hakeinde Hichilama ve meclisten, bu suçlamalardan yargılanmak üzere anayasal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Yolsuzluk iddialarının ispatlanması gerektiğini belirten Lungu, kendi servetinin mevcut devlet başkanının servetinin yarısı kadar bile olmadığı halde soruşturma kapsamında mülklerinin aranmasını haksızlık olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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