Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu'nun evinde yapılan aramada 3 araca el konuldu

Zambiya'da, polis, ana muhalefet partisi Yurtsever Cephe (PF) lideri, eski cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun, başkent Lusaka'daki mülkünde yaptığı aramada, 3 motorlu araca, çalıntı oldukları iddiasıyla el koydu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zambiya polisi çalıntı bir tapu belgesini aramak için Lungu'nun, Iber Hill semtindeki konutunun kapısını çaldı.

Buna göre, kalabalık bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen aramada, bir tapu belgesinin yanı sıra eski First Lady Eshter Lungu'ya ait 3 motorlu araca da çalıntı oldukları iddiasıyla el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, Eshter Lungu ifadeye çağrıldı. İlerleyen saatlerde PF'nin Facebook hesabından, Lungu çiftinin bir kilisede ibadet ederken çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

PF avukatı Makebi Zulu, yaptığı açıklamada, polis aramasının, eski cumhurbaşkanının dokunulmazlığını ihlal ettiğini iddia etti. Zulu, partisinin, kimsenin Lungu ve ailesine gözdağı vermesine müsaade etmeyeceğini söyledi.