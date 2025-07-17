Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz işlemler nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını açıkladı. Ateş, suçlamalara bağlı olarak Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş'in, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi.

Ateş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Yurt dışında bulunan Ateş'in, Türkiye'ye girdiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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