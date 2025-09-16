Haberler

Eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eski belediye başkanı Mehmet Kaya, otomobilinin kamyonet ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden eski belediye başkanı Mehmet Kaya (75), Yenişehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kozdere yolunda meydana geldi. Yenişehir'den Kozdere yoluna çıkış yapan Mehmet Kaya idaresindeki 16 KY 355 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.Y. yönetimindeki 16 ZC 804 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki otluk alana savrulurken, takla atarak yan duran otomobil demir yığını haline dönüştü. Otomobilde sıkışan eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Kadriye Kaya yaralı olarak çıkarıldı. Kaya ile yaralanan kamyonetin sürücüsü O.Y., Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 3 çocuk babası Mehmet Kaya için 1999-2001 yılları arasında görev yaptığı Yenişehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Kaya için Çınarlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, Belediye Başkanı Ercan Özel ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kaya'nın çocukları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Kaya, Burcun Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

