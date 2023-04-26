Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Harvard Üniversitesi'ne katılacak

Harvard Üniversitesi Kennedy Okulu'nun Dekanı Douglas Elmendorf, Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Jacinda Ardern'in üniversite bünyesine katılacağını açıkladı.

Elmendorf, Ardern'in güz döneminde geçici olarak Harvard Üniversitesi'ne katılacağını duyurdu.

Dekan Elmendorf, "Jacinda Ardern, güçlü ve anlayışlı bir siyasi liderlik sergiledi. Öğrenicilerimize önemli bir anlayış getirecek ve her düzeydeki liderin karşılaşabileceği kamu politikası seçimleri hakkında önemli bilgiler verecek." ifadelerini kullandı.

Ardern ise bu fırsatı yalnızca tecrübelerini paylaşmak için değil öğrenmek için de bir şans olarak gördüğünü belirterek, "Liderlerin genellikle olaylar hakkında düşünmek için çok az zamanı vardır ama gelecek neslin liderlerini hakkıyla desteklemek istiyorsak bu çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Harvard'daki görevinin ardından Yeni Zelanda'ya dönmeyi planladığını belirten Ardern, güz döneminde üniversitenin Kamu Liderliği Merkezi'nde 2023 Angelopoulos Küresel Kamu Liderleri Üyesi ve Hauser Lideri olarak görev yapacak.