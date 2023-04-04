Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 'Christchurch Çağrısı' Özel Temsilcisi Olarak Görevlendirildi

WELLİNGTON, 4 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, selefi Jacinda Ardern'i Christchurch Çağrısı Özel Temsilcisi olarak atadı. Christchurch Çağrısı, 15 Mart 2019'da iki camiye düzenlenen silahlı saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında terörle ve aşırıcılıkla mücadele için Yeni Zelanda'nın önderliğinde kurulan küresel bir inisiyatif.

Salı günü başbakan tarafından Christchurch Çağrısı Özel Temsilcisi olarak atanan Andern, doğrudan başbakana bağlı olacak.

Hipkins, Ardern'in özel temsilci olarak herhangi bir ücret almayı reddettiğini ve 17 Nisan'da göreve başlayacağını söyledi.

Hipkins, "Christchurch Çağrısı, hükümet için bir dış politika önceliği ve Jacinda Ardern, şiddet yanlısı aşırıcı çevrimiçi içeriklerin ortadan kaldırılması hedefi üzerinde çalışmak için eşsiz bir konumda bulunuyor" diye konuştu.

"Çevrimiçi terörist ve şiddet yanlısı aşırıcı içerik, küresel bir sorun, ama Yeni Zelanda'da birçok kişi için bu son derece kişisel bir konu" diyen Hipkins, Christchurch Çağrısı'nın 15 Mart'ta meydana gelen ve 51 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Christchurch'teki iki camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin müdahalenin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakanın verdiği bilgilere göre özel temsilci, Christchurch Çağrısı ile ilgili konularda Yeni Zelanda'nın üst düzey temsilcisi olarak hareket edecek ve eş liderler olarak Fransa ile yakından çalışacak.

Christchurch Çağrısı'nın, terörist ve şiddet yanlısı aşırıcı çevrimiçi içeriklerin ortadan kaldırılması için hükümetler, teknoloji sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasında işleyen küresel bir inisiyatif olduğunu hatırlatan Hipkins, çağrının yeni güvenlik araçları ve çevrimiçi sistemler sağladığını, içeriğin paylaşıldığı platformları kullananların birçoğu tarafından desteklendiğini söyledi.

Hipkins, "Algoritmaların radikalleşmeyi nasıl etkilediği ve yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi hızla yükselen teknolojilerin olası sonuçlarının teröristler ve şiddet yanlısı aşırıcılar tarafından nasıl istismar edilebileceği gibi yeni alanlarda da çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.