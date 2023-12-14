Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 2 Sanık Hapse Çarptırıldı

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 3 sanık, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Yalova Belediyesi'nde başlatılan soruşturma kapsamında geçici olarak uzaklaştırılan Salman, daha önceki davalarında da hapis cezası almıştı.

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın aralarında olduğu 3 sanık, yargılandıkları ihaleye fesat karıştırma davasında 2 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı.

Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Ö, belediye görevlisi Erkam İ. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Rüstempaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Yalova Belediyesine ait kafeteryanın işletmeciliğinin 13 Mart 2019'da yapılan ihalede bir firmaya 18 bin lira bedelle verildiğini, 15 gün içinde kira sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle aynı yıl 10 Temmuz'daki oturumda aynı firmaya bu kez 4 bin liraya ihale edildiğini belirtti.

Savcı, ilk ihale sonrası firmanın sözleşmeyi imzalamamasının İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekirken diğer iki sanığın Salman'ın bilgisi dahilinde bunu yerine getirmediği, dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 3 sanığın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hapse çarptırılmasını talep etti.

Savunmasını yapan sanık Vefa Salman, 3 yılda bir gerçekleştirilen ihalenin dosyasını ilgili birimin hazırladığını, ihaleyi ise encümenlerin yaptığını söyledi.

İlk ihalenin 2019 yerel seçimlerinden kısa süre önce yapıldığını dile getiren Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim öncesi ve sonrası 6 ay çok yoğun geçer. İlk ihale tarihi itibarıyla belediye başkanlığını, belediye başkan vekiline bırakmıştım. Daha sonraki ihale, seçimden sonra olmuştur. Ben bunu emniyete ifade verirken öğrendim. Biz bu ihalelere sadece onay veririz, ihale yapılsın veya olmuştur şeklindedir. Ben 6 yıl boyunca encümen toplantılarına katılmadım. Bu nedenle detay bilgi sahibi değilim. İlk ihale çok yüksek fiyattan çıkmış. Ticaret Odasından rayiç bedel üzerinden çıkılır. İlk ihaleye giren firma ihale kendisinde kalsın diye yüksek bir teklifte bulunmuş."

Salman, hakkında suçlamayı reddederek, beraat talebinde bulundu.

İlyas Ö. de ikinci ihale sürecinde bulunmadığını, kalp ameliyatı geçirdiği için mayıstan temmuz sonuna kadar raporlu olduğunu anlatarak, "İlkinde sadece parafladım ve Başkan Bey'e bunu sundum. İkinci ihaleye de mazeretim olduğundan katılmadım. İhale kazanıldıktan sonra sözleşmeye davet yazısı göndeririz. Görevde olmadığımdan dolayı İçişleri Bakanlığına bildirim yapılıp yapılmadığı hususunda bilgim yok." diye konuştu.

Erkam İ. ise her iki ihalenin usulüne uygun yapıldığını öne sürerek, ilk ihalede babasının ileri derece kanser hastalığı nedeniyle bulunamadığını belirtti.

Mahkemenin hakimi, sanıklar Vefa Salman, İlyas Ö. ve Erkam İ'nin "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Yalova Belediyesi'nde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığından geçici olarak uzaklaştırılan Vefa Salman, bu yıl 14 Mayıs'taki genel seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı için mart ayında görevinden istifa etmişti. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki zimmet davasında diğer 37 sanıkla yargılanmasına devam edilen Salman, taziye evi yapımındaki usulsüzlükler nedeniyle Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'taki duruşmada "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 2 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.