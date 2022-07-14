Eski vagonları dönüştüren Fransa kuşetli trenle seyahat devrini canlandırıyor - Haberler

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Eski vagonları dönüştüren Fransa kuşetli trenle seyahat devrini canlandırıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Yüksek bakım masrafları sebebiyle 2017'de trenle gece yolculuklarını neredeyse tamamen sonlandıran Fransa'da hükümet demiryollarına yapacağı milyarlarca euroluk yatırımla gece seferlerini yeniden canlandırmayı planlıyor.

Yüksek bakım masrafları sebebiyle 2017'de trenle gece yolculuklarını neredeyse tamamen sonlandıran Fransa'da hükümet demiryollarına yapacağı milyarlarca euroluk yatırımla gece seferlerini yeniden canlandırmayı planlıyor.

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