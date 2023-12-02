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Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı İsrail'in Gazze'yi işgalini soykırım olarak nitelendirdi

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Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik 'Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada.' ifadesini kullandı. Moreno-Ocampo, Gazze'nin kuşatılmasının insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulüm olduğunu belirtti.

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada." ifadesini kullandı.

Al Jazeera'ya konuşan Moreno-Ocampo, "Gazze'nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir." dedi.

Uluslararası belgelere ilk defa "soykırım" tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2'inci ve 6'ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti.

Moreno-Ocompo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, "Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti." dedi.

Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno-Ocompo, "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada." diye konuştu.

BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. maddesinde "soykırım" tanımında "Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek" hususuna yer veriliyor.

Roma Statüsü'nün 6. maddesinde düzenlenen soykırım suçu tanımında ise "fiziksel olarak kısmen ya da tamamen yok etmek kastıyla, grubu ağır yaşam koşullarına maruz bırakmak" fıkrasına değiniliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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