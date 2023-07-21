ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'e 'suç uydurma' suçlamasıyla dava açıldı

ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir hakkında, katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 'suç uydurma' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Aldemir'in, seçim öncesi 7 Mart 2023'te katıldığı farklı televizyon programlarındaki konuşmalarına yer verildi. "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" diyen Aldemir'in beyanlarının 'siyasi cinayetler' iddiasını içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aldemir, iddianamede yer alan ifadesinde, "Beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi" dedi.

Şüphelinin TCK'nin 271'inci maddesinde düzenlenen 'suç uydurma' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.