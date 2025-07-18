Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oldu

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Umerov'un, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak atanmasına ilişkin kararname imzaladığı belirtildi.

Zelenskiy imzaladığı başka bir kararnameyle, bu görevde 26 Mart 2024'ten bu yana bulunan Oleksandr Litvinenko'yu görevden aldı.

Rüstem Umerov, Eylül 2023'te Ukrayna Savunma Bakanı olmuştu.

Ukrayna hükümetinde değişikliğe gidilmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 14 Temmuz'da Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın ekonomik imkanlarını güçlendirecek ve yerli silah üretimini artıracak konular üzerinde de durduklarını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu nedenle, Ukrayna'daki yürütme organının (hükümet) dönüşümüne başlıyoruz. Yuliya Sviridenko'nun Ukrayna hükümetine liderlik etmesini ve çalışmalarını önemli ölçüde güncellemesini önerdim. Yeni hükümetin eylem programının yakın gelecekte sunulmasını dört gözle bekliyorum."

Ukrayna Parlamentosu, dün başbakan olarak onayladığı Sviridenko'nun oluşturduğu yeni kabineye de güvenoyu vermişti.

Kabindeki değişikliklere göre Eski Başbakan Denis Şmigal, Ukrayna Savunma Bakanı olarak atanmıştı.