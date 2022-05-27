Eski tütün depoları üniversite öğrencileri için dersliğe dönüştürülecek - Haberler

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan ve Samsun Üniversitesine devredilen eski tütün depoları, modern fakülte binalarına dönüştürülüyor.

Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünce 1978 yılında kullanıma başlanan depolar, Ballıca Sigara Fabrikasının 2008'de özelleştirilmesinin ardından atıl durumda kaldı.

Alanın 2011'de Ondokuz Mayıs Üniversitesine, 2018'de de yeni kurulan Samsun Üniversitesine devredilmesiyle her biri bin metrekarelik 60 depo ile 5 bin metrekarelik 3 deponun kullanılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi olarak adlandırılan alandaki eski tütün depolarının Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak kullanılması için çalışmalar sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, depolar kendilerine devredilince kullanıp kullanamayacaklarını anlamak için zemin etüdü yaptırdıklarını söyledi.

İnceleme sonucunda zemininin sağlam olduğunun anlaşıldığını belirten Aydın, fakülte binalarını depolarda inşa etmeyi üniversitenin gelişimi için daha uygun bulduklarını vurguladı.

Depoları dönüştürmeye başladıklarını anlatan Aydın, "5 binlik hangarın biner metrekaresine uçak bakım onarım hangarı ile makine mühendisliği laboratuvarını inşa ettik. Burada eskiden kalma makineler vardı ama kullanılamaz durumdaydı. Onları sanayide onarıp çalışır duruma getirdik. Yeni aldığımız makinelerle makine mühendisliği laboratuvarına koyduk. Üst katında da üç sınıf oluşturduk. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren o alana gelerek hem teori hem pratiği birlikte yapmaya başlayacak." diye konuştu.

"Üniversitenin üretim mekanı olmasını arzu ediyoruz"

Aydın, iki hangarı da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi atölyesi olarak planladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Mimarlığa 12 hangar verilecek. Gelecekte her yıl iki hangar yapacak şekilde bunları çoğaltacağız. Sıfırdan yapmak daha kolaydır, yıkıp yapılabilir ama dönüştürerek yapıldığında bir kimliğe sahip olur. Ben üniversite kampüslerinin bir kimliğe sahip olması ve o kimlikle anılmalarını istiyorum. Sadece o kimliğe sahip olması değil, endüstriyel mirastan geldiği, üretim yeri olduğu için üniversitenin üretim mekanı olmasını da arzu ediyoruz. Oraya teknopark kuracağız, çeşitli firmalar gelmeye başladı. Hangarları kiralayarak orada üretim yapacaklar. Bir üretim, Ar-Ge alanı haline getirmek istiyoruz."

Depolarda bulunan demir, ahşap gibi kullanılabilecek tüm malzemelere geri dönüşüme tabi tutmak suretiyle değer kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Aydın, "Örneğin küçük bir kafeterya yaptık. Dış cephesini hangarların üzerinden aldığımız saclarla kapladık." dedi.

Aydın, depolardan birinin üzerine güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla AB hibe fonlarından yararlanmak için proje hazırladıklarına işaret ederek, "320 bin avroluk bir proje. Kendi enerjimizi de üretmek istiyoruz. Yağmur sularını biriktirip kullanmak istiyoruz. Tamamıyla çevreci, sürdürülebilir bir üniversite kampüsü inşa etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.