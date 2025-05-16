Eski Tümgeneral Ahmet Cural, FETÖ Üyeliğinden Hüküm Giyerek Cezaevine Gönderildi

Eski Tümgeneral Ahmet Cural, FETÖ Üyeliğinden Hüküm Giyerek Cezaevine Gönderildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası bulunan eski Tümgeneral Ahmet Cural yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Cural cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen ve Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilen eski Tümgeneral Ahmet Cural yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, bu çerçevede FETÖ üyesi eski Tümgeneral Cural'ın (62), ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Cural'ı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan söz konusu hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet Cural, İzmir'deki Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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