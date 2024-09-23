Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu'nun Cenazesi Toprağa Verildi

Trabzon'da önceki gün vefat eden eski belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Karakullukçu için Atatürk Alanı'ndaki belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a değer katan çok önemli bir ismi son yolculuğuna uğurladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, merhumun şehre hizmet ederken çok değer kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyecilik şehre konfor ve güven katmaktır. İşte Orhan başkanımız da bunu şehrimize katmıştır. İnşallah şehrimiz bu değerli insanlar sayesinde daha da gelişip büyüyecek. İhtilal sonrasındaki 5 yıllık sürede bu kadar güzel işlere imza atmak, bu kadar güzel insanları burada toplamak kolay iş değildir. Trabzon gibi kültür ve medeniyet şehrine hizmet etmek herkese nasip olmaz. Orhan başkanımız, her zaman yaptığı eserlerle ve değerli kişiliğiyle anılacaktır. Ben de bakanlık dönemimde kendisiyle sık sık görüşerek o mütevazi ve devlet adamı kişiliğiyle kendisinden her zaman enerji aldığım çok değerli birisidir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, bütün Trabzonlu hemşehrilerimize ve ailesine de baş sağlığı diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde Orhan Karakullukçu isminin yaşatılacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milletine, memleketine hizmet etmeye sevdalı bir değerimizi kaybettik. Benim de tanıma ve tanışma fırsatına eriştiğim çok değerli bir büyüğümdü. Tüm şehrimizin başı sağ olsun. Çok güzel işler yapan, eserler bırakan, şehrine aşık bir değerimizi kaybettik. Onu anmak, onu anlamak ve aynı zamanda onu yaşatmak bizim için bir vazifedir. Allah nasip ederse merhum Orhan Karakullukçu'nun ismini şehrimizin en nadide ve en güzel mekanlarında ölümsüzleştirmek ve yaşatmak istiyoruz."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da şehrin büyük bir hizmetkarını kaybettiğini ifade ederek, "'Trabzon'a nasıl daha hizmet edebiliriz? Trabzon'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatını nasıl daha güzel yapabiliriz? Nasıl kalıcı eserler bırakabiliriz?'den bahsederdi. O kadar şehrine aşık, insanlarına aşık bir insandı. Dokunduğu her yerde kalıcı izler bırakan, akıl ve bilimi rehber edilmiş ve onun emrettiği şekilde işler yapmış bir belediye başkanımızdı." diye konuştu.

Karakullukçu için daha sonra İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karakullukçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Karakullukçu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.