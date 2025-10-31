Haberler

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi Sona Erdi

Güncelleme:
Bugün mesai bitimiyle eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona ererken, 1 milyondan fazla kişi belgelerini yenilemedi. Yenileme süresi bir daha uzatılmayacak.

Bugün mesai bitimiyle eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin sona erecek olmasına karşın 1 milyon 811 bin 12 kişi, eski tip sürücü belgelerini hala yenilemedi.

1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süresi, bugüne kadar dört kez uzatılmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kez sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Buna göre eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bugün mesai bitiminin ardından sona eriyor.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre 1 milyon 811 bin 12 kişi hala eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 64 bin 874 eski tip sürücü belgesini yenileme başvurusu yapıldı.

Bugün Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerine öğle arasına kadar 15 bin 84 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu. Son 11 günde toplam 152 bin 944 kişi ehliyetini yeniledi.

Son gün yapılan başvurular

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin son gününde bazı vatandaşlar nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

Çankaya Nüfus Müdürlüğünde AA muhabirine konuşan 76 yaşındaki İsmet Eroğlu, son tarihte başvurusunu tamamlamasına ilişkin, "Ben şehir hastanesinde yatıyordum rahatsızdım. Halen kontrol altındayım, işlemleri yeni yapabildim." dedi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle son gün nüfus müdürlüğüne gelebildiğini belirten 55 yaşındaki İlknur Şatıroğlu, işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını ve personelin kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

36 yaşındaki Zümra Güneştepe Hamamcıoğlu da ehliyet yenileme sürecinin 4 kez uzatıldığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Türk tipi diyeyim, en son polis tarafından çevrildiğimde ücretin artacağı söylendi, randevu alıp geldik. İşlem 5 dakikamı almadı diyebilirim."

Ehliyet yenileme süresinin sona erdiğini unuttuğunu anlatan 55 yaşındaki Aysel Demirhan de eşinin uyarısı üzerine nüfus müdürlüğüne geldiğini ve işlemlerinin kolayca tamamlandığını ifade etti.

Ödeme miktarı artacak

Eski tip ehliyetler, mesai bitimine kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
500
