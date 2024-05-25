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Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2024'te sona eriyor

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Eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'te geçerliliğini yitirecek. Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için randevu alarak başvurularını tamamlayabilecek.

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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