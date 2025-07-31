Eski Tip Sürücü Belgeleri için Yenileme Süresi Uzatıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin son kez 31 Ekim 2025'e uzatılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. Ancak 18 Kasım 2024'teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının yüzde 70'i son 3 ayda gerçekleşti" dedi.

'2 MİLYON 167 BİN BELGE YENİLENMEYİ BEKLİYOR'

Ocak ayında 140 bin, Şubat'ta 82 bin, Mart'ta 84 bin, Nisan'da 101 bin, Mayıs'ta 270 bin, Haziran'da 502 bin, Temmuz'da 1 milyon 413 bin 489 başvuru ve son iki günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındığını kaydeden Yerlikaya, "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak, son tarih 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim" dedi.