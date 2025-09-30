Haberler

Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Ekim

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu ve sürenin uzatılmayacağını açıkladı. 31 Ekim'den sonra belgeler geçersiz olacak ve indirimli ücretlerden yararlanılamayacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu, bu sürenin uzatılmayacağını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." çağrısında bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu anımsatan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olacağını, yenileme işlemi yapacak vatandaşların indirimli ücretlerden yararlanamayacağını vurguladı.

Temmuzda eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesinin değiştirildiğini belirten Yerlikaya, ancak uzatma kararının ardından taleplerin hızla düştüğüne dikkati çekti.

Yerlikaya, ağustosta 96 bin 134 başvurunun olduğunu, günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesinin değiştirildiğini, eylülde de 60 bin 703 başvuru yapıldığını ve günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesinin değiştirildiğini ifade etti.

Ali Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
