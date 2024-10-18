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Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Aralık 2024

Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Son Tarih 31 Aralık 2024
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Kırklareli Nüfus Müdürü Kenan Atay, vatandaşların eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemesi gerektiğini belirtti. Sürücü belgelerinin 2025'ten itibaren geçersiz olacağı uyarısında bulundu.

Kırklareli Nüfus Müdürü Kenan Atay, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceği belirtti.

Atay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin sürücü belgelerini yenilemesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların, ALO 199 çağrı merkezinden veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırabileceklerini ifade eden Atay, eski tip sürücü belgelerinin 2025 yılından itibaren geçersiz olacağı kaydetti.

Sürücü belgesini yenileyecek vatandaşların sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olarak 15 lira PTT şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırması gerektiğini aktaran Atay, "Kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf ile müdürlüğümüze başvuru yapabilirler." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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