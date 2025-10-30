Haberler

Eski Tip Ehliyetlerin Yenileme Süresi Sona Erdi!

Güncelleme:
1 Ocak 2016'dan itibaren eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre yarın sona eriyor. Şu ana kadar 36 milyon 216 bin kişi ehliyetini yeniledi, ancak hala 1 milyon 843 bin kişi eski belgelerini kullanmaya devam ediyor. Yenileme ücretleri yarından itibaren artacak.

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Ehliyetler yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebilecek, sonrasında eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Yapılan uyarılara rağmen 1 milyon 843 bin 722 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

Yarından itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvurularda artış

Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.

Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
