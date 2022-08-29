Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban gözaltına alındı Güncel Haberler HAKKINDA gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. HAKKINDA gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi. AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ünsal Ban'ı Muğla'nın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Ünsal Ban Muğla Güncel Haberler

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