Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti - Haberler

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Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a taziye ziyaretinde bulundu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Çiçek, beraberinde eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya ve gazeteci Yavuz Donat ile Beypazarı Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Kaplan ile görüştü.

Çiçek ve Aksu ile beraberindekiler annesi vefat eden Kaplan'a başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Kaplanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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