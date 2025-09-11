Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş (97) için Meclis'te tören düzenlendi.

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te düzenlenen törene, Karakaş'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve milletvekilleri ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis çalışanları katıldı.

Törende Cahit Karakaş için saygı duruşunda bulunulup, dua okundu. Ardından Cahit Karakaş'ın oğlu Hakkı Karakaş, babasının anısına konuşma yaptı. Karakaş, babasının Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli devlet adamlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in neredeyse tüm yaşamına tanıklık eden babam pek çok arkadaşı gibi yokluk ve zorluk içinde büyüdü. Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi büyük şairlerimizin sözlerini şiar edindi. Çalışkanlığı ve disiplinli kişiliği ile kendini yetiştirdi. Ruhu şad olsun" dedi.

Karakaş'ın cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CAHİT KARAKAŞ

Bartın'da 1928 yılında dünyaya gelen Cahit Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesinde Su İnşaatı ve Su Ekonomisi alanında doktora yaptı. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Karakaş, Zonguldak Milletvekili seçildi. '33'üncü Hükümet'te Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları görevlerini yürüten Karakaş, 17 Kasım 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı yaptı.