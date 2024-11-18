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Eski Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi Uzatıldı

Eski Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresi Uzatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. 5 milyon 413 bin 148 adet eski sürücü belgesi bulunmakta.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini uzatıldığını duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

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