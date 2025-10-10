Haberler

Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Tarihi Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olan 31 Ekim'i duyurdu ve bu tarihten sonra indirimli harçtan yararlanamayacağını belirtti.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.

Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
