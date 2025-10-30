Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi Yarın Doluyor, Ücretler Yükseliyor

(ANKARA) - Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın doluyor, yenileme ücretleri 7 bin 438 lira olacak. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, "Son güne kadar bekledim. Baktım devlet caymıyor, mecburen artı ücret ödememek için geldim. Normalde 15 liraymış, bana çok komik geldi, 7 bin lira da çok fahiş. İkisinin ortası bulunabilirdi" dedi.

Eski tip sürücü belgesi kullananların, yenileme işlemi için süre yarın doluyor. Yarından itibaren yenileme ücretleri 15 liradan, 7 bin 438 liraya yükselecek. Eski tip sürücü belgesi kullananlar, 1 Kasım'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Ehliyetlerini yenileme işlemini son güne bırakanlar, nüfus müdürlüklerine başvurdu. Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne ehliyet yenilemek için gelen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital kimliğe karşı olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bilinçli bir insanın da karşı olması gerektiğine inananlardanım. Son güne kadar bekledim. Baktım devlet caymıyor, mecburen artı ücret ödememek için geldim, kimliğimi de yenilememiştim onu da yenileyeceğim bugün. Her ikisini birden bitirmek zorundayım. Normalde 15 liraymış, bana çok komik geldi, 7 bin lira da çok fahiş. İkisinin ortası bulunabilirdi. Dijital kimliğe geçtiğiniz zaman fişlenmiş oluyorsunuz" dedi.

"Sağlık raporuna bile para alınması saçma ama koydukları kurallara uyuyoruz"

Sağlık raporuna da ek ücret alınmasını eleştiren bir kişi de "Sabah gelmek istedim ama sağlık raporunu alamadığım için gelemedim, yukarısı biraz yoğun. Sağlık raporuna bile para alınması saçma ama koydukları kurallara uyuyoruz" diye konuştu.

Yüksek miktarda ödeme yaptığını belirten bir diğer vatandaş da "Ben büyük araç da kullanıyorum, onun süresi geçtiği için de değiştirmek zorundayım ama her zamanki gibi çok miktarlar ödedik. Bin 750, 250 de sağlık raporu 2 bin TL. Bu da benim için çok yüksek geliyor. Artış olacak, onu da Türk milletinin takdirine bırakıyorum. İnsanların artık emin adımlar atması geerkiyor. Sıra da bekledik, zamanımız gidiyor. Yenilemeyenler için şöyle bir şey de duyuyorum, süre tanınıyor. Ben şimdi 2 bin TL'yi ödedim. Adam daha yeni alacak. Vergisini zamanında ödeyenler bir şey çekmiyor, diğerleri affediliyor. Bu memleket öyle bi memleket" ifadesini kullandı.

1 Kasım'da yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için yarına kadar 15 lira ödenecek, 1 Kasım itibarıyla ise bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Süre uzatılmayacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. İçişleri Bakanlığı, süreyi bir kez daha uzatarak, sürücü belgesinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını, 1 Kasım'dan itibaren eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağını açıklamıştı.