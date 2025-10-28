Eski Sürücü Belgeleri için Yenileme Süresi Sona Eriyor

(ANKARA) - Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim'de bitiyor. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödenmesi gerekecek.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim'de sona erecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 900 binden fazla yurttaşı 31 Ekim'e kadar sürücü belgelerini yenilemeleri için uyarmıştı. Yenileme sürecinin tekrar uzatılmayacağını belirten Yerlikaya, yurttaşların sürücü belgesi yenileme hızının düşük olduğunu söylemişti.

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için ücret 7 bin 438 liraya yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar ise harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.