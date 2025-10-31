Haberler

Eski Sürücü Belgeleri için Yenileme Süresi Sona Erdi

Güncelleme:
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre bugün doluyor. 1 Kasım'dan itibaren yenileme işlemleri 15 lira yerine 7 bin 438 lira olacak. İçişleri Bakanlığı, sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

(ANKARA) - Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre bugün sona eriyor. 1 Kasım'dan itibaren yenileme işlemi yaptırmak isteyenler 15 lira yerine 7 bin 438 lira ödeyecek. İçişleri Bakanlığı, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı.

Eski tip sürücü belgesi kullananların, yenileme işlemi için süre bugün doluyor. Yarından itibaren yenileme ücretleri 15 liradan, 7 bin 438 liraya yükselecek.

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için bugün mesai bitimine kadar 15 lira ödenecek, 1 Kasım itibarıyla ise bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. 1 Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Süre uzatılmayacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025'e çekilmişti. İçişleri Bakanlığı, süreyi bir kez daha uzatarak, sürücü belgesinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin bir kez daha uzatılmayacağını, 1 Kasım'dan itibaren eski tip sürücü belgelerinin kullanılamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
