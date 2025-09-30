Haberler

Eski Sürücü Belgeleri İçin Yenileme Süresi 31 Ekim 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu ve bu tarihten sonra eski belgelerin kullanılamayacağını açıkladı. 2 milyon vatandaşın eski sürücü belgesi kullandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu ve bu sürenin uzatılmayacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi" dedi.

'2 MİLYON VATANDAŞIMIZ ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANIYOR'

Ancak uzatma kararının ardından taleplerin hızla düştüğünü kaydeden Yerlikaya, "Ağustos'da 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi), eylülde 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi) yapıldı. Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
