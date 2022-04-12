Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 19 Nisan'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'daki ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 19 Nisan'a ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed başkanlığında bugün toplandı.

Savcılık, eski Cumhurbaşkanı Beşir'in 1989 darbesinin detaylarını anlattığı "Yüzleşme" adındaki televizyon programını izletti. Savcılık ayrıca, Beşir'in 30 Haziran 1989'da çıkardığı ilk kararnameyi ve bazı gazeteleri delil olarak mahkemeye sundu.

Hakim Ahmed, iddia makamının sunduğu delileri incelemek için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Beşir, duruşmaya katılmadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.