Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 17 Mayıs'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'daki ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 17 Mayıs'a ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed başkanlığında toplandı.

Mahkeme, zabıt katibi polis bulunmadığı gerekçesiyle duruşmayı bir hafta sonraya erteledi.

Sanıklar arasında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Huseyin, Halk Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali el-Hac, İbrahim es-Senusi, Ömer Abdulmaruf ile dönemin etkili isimlerinden Ali Osman, Nafi Ali Nafi ve Avad Ahmed el-Caz da yer alıyor.

Darbeyle geldi halk ayaklanmasıyla iktidarı bıraktı

Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı. Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Beşir, 17 Nisan 2019'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.