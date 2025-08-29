Eski Spor Kulübü Başkanının cinayetinde 7 kişi gözaltına alındı

Eski Spor Kulübü Başkanının cinayetinde 7 kişi gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayet şüphelisi ve ona yardım eden 7 kişi yakalandı. Olayın arka planında eski bir husumet olduğu belirtiliyor.

ÇEKMEKÖY'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yurt dışına kaçmak için gittiği Edirne'de düzenlenen operasyonda yakalanan E.H. (17) ve ona yardım ettiği tespit edilen G.K. (64) ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu vurularak öldürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi E.H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen E.H., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİLER GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetle ilgili gözaltı sayısının 7'ye çıktığı öğrenildi. Yakalananlar arasında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu belirtilirken cinayetin eski bir husumet olarak açıklandığı öğrenildi. Öte yandan soruşturmanın derinleşmesiyle gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

Kanlı işgalden ilk görüntü! Kentin her yanından dumanlar yükseliyor
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli

Olağanüstü toplanan TBMM'den dünyaya çağrı: BM güçleri gönderilmeli
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.