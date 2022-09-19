Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide vefat etti Güncel Haberler Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, 94 yaşında vefat etti. Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, 94 yaşında vefat etti. Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazı müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 18 Kasım 1974 ila 1 Nisan 1975 ve 22 Eylül 1980 ila 13 Aralık 1983 arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Şide, Türk-İş Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü. Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Karşıyaka Güncel Haberler

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