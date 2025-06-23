Eski Siyasi Danışman Liu Yuejin'e İdam Cezası
Çin'in Fujian eyaletinde, eski narkotik polis şefi Liu Yuejin, rüşvet almak suçundan idam cezasına çarptırıldı. Cezası iki yıl ertelendi.
FUZHOU, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'de eski siyasi danışman ve narkotik polis şefi Liu Yuejin, pazartesi günü rüşvet alma suçundan idam cezasına çarptırıldı. Çin'in doğusunda bulunan Fujian eyaletinde yargılanan Liu'nun cezası iki yıl ertelendi.
Liu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Narkotik Kontrol Bürosu Başkanı olarak görev yapmıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel