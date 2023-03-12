Eski Sırbistan Başbakanı Djindjic ölümünün 20. yılında törenle anıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Zoran Djindjic"in ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkentteki Başbakanlık binası önünde 12 Mart 2003'te keskin nişancı tarafından vurularak öldürülen Djindjic için hayatını kaybettiği yerde yapılan anıtta gerçekleştirilen törene Başbakan Ana Brnabic de katıldı.

Brnabic ve beraberindekiler, anıta çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Djindjic'in ölümünün ardındaki sır aydınlatılamadı

Zoran Djindjic, 1952'de Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Samac'ta doğdu. Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun olan Djindjic, doktorasını Almanya'da tamamladı.

Djindjic, 1997'de kısa süreliğine Belgrad Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2001'den öldürüldüğü 2003 yılına kadar da başbakanlık görevlerini sürdürdü. Başbakanlık binası önünde 12 Mart 2003'te keskin nişancı tarafından vurularak öldürülen Djindjic, Sırbistan'da Slobodan Milosevic yönetimine son veren gösterilerinin de önderlerinden biri olarak biliniyor.

Sırbistan hükümeti, suikastın ardından yayımladığı bildiride, "Zemun Çetesi" olarak bilinen Belgrad merkezli organize suç grubunu Djindjic'in ölümünden sorumlu tuttu. Suikastın hemen ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, polisin organize suç çetelerine yönelik 45 gün boyunca düzenlediği operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Djindjic suikastının failleri ve azmettiricisi olduğu iddia edilen kişilerin davaları 22 Aralık 2003'te başladı. Kilit şüpheliler arasında 1990'lı yıllarda Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'daki savaşlarda görev almış özel polis birliğine bağlı Kızıl Bereliler'e liderlik eden Milorad Ulemek ve Zemun Çetesi'nin üst düzey üyelerinden Dejan Milenkovic de bulunuyordu.

Belgrad Mahkemesinde görülen dava, 23 Mayıs 2007'de sonuçlandı. Sanıklar toplam 378 yıl hapse mahkum edildi. Suikastın faillerinin tutuklanmasına rağmen, Djindjic'in ölümünün ardındaki sır hala aydınlatılamadı.