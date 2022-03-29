Yüreğir Belediyesinden sokak sağlıklaştırma çalışması

Yüreğir Belediyesince eski Sinema Sokağı'nda başlatılan sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir zamanlar yazlık sinemaların Yüreğir'deki en bilinen adresi olan 3937 sokakta sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında cephe iyileştirilmesi yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Yavuzlar ve Akıncılar mahallelerinin ortak değeri olan 450 metre uzunluğundaki sokakta tarihi doku korunarak çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Proje kapsamında 80 binanın cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyanıyor.

Türk sinema sanatçıların resimlerinin yer aldığı duvar boyama çalışmasının da yapılacağı sokaktaki faaliyetlerin haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Yavuzlar Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, devam eden çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Kocaispir, çalışmaların tamamlanmasıyla Yüreğir'in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını belirtti.