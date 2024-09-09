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Eski Sevgilisini Vuran Adam İntihar Etti, İkinci Kadın da Hayatını Kaybetti

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Tarsus'ta yaşanan olayda, Çetin Gençay tarafından vurulan Feriye Gözüala'nın ardından Hamiyet Çetin Görmezer de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gençay, olayın ardından intihar etmişti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay (36) tarafından tabanca ile vurulan Feriye Gözüala'nın (25) ardından Hamiyet Çetin Görmezer (43) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Görmezer ile eski sevgili olan Gençay, olayın ardından intihar etmişti.

Olay, 6 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Gençay, 3 yıl birlikte olup, ayrıldığı Hamiyet Çetin Görmezer'i çalıştığı fabrikadan çıkışında bekledi. Gençay, Hamiyet Çetin Görmezer ile yanındaki arkadaşı Feriye Gözüala (25) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti. Gözüala, olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Görmezer de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan Gençay, 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastanede tedavi altına alınan Görmezer de bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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